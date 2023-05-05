У ВС РФ новый дедлайн по захвату Бахмута: эксперт рассказал, что происходит в городе

Украинским военным пока в Бахмуте хватает сил и средств для того, чтобы держать оборону. Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что события в городе будут развиваться в пользу Киева.

Российские оккупанты задались целью — захватить Бахмут до 9 мая. Это уже 17-й или 18-й дедлайн, который враг ставит по поводу захвата украинского города-крепости. Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что события в Бахмуте будут развиваться в пользу Украины. Об этом он сообщил в интервью 24 каналу.

По словам эксперта, ранее противник пошел "хитрым путем" и решил захватить Бахмут до начала анонсированного контрнаступления ВСУ, но в Кремле такая самодеятельность кому-то не понравилась, так что захват города решили "отсрочить" и посвятить к 9 мая.

Гетман отметил, что Силы обороны Украины пока держат оборону на восточных окраинах Бахмута и предположил, что врагу вряд ли удастся захватить город до 9 мая и после этой даты

Украинским защитникам в Бахмуте, по его мнению, пока что хватает сил и средств, чтобы держать оборону.

"Враг возможно будет усиливаться на том направлении, но только в том случае, если будет снимать своих военных с других участков фронта и бросать на Бахмут. Потому что в тылах в России у них пока нет соответствующих сил", — сказал Алексей Гетьман.

Он добавил, что сегодня в районе Бахмута враг сосредоточил около 25 тысяч военных, из них около 5 тысяч наемников ЧВК "Вагнер". В городе оккупанты разместили около 60 танков, 400 единиц тяжелой техники, до 150 единиц ствольной артиллерии и примерно 50 реактивных систем залпового огня.

"Это достаточно мощная группировка, но она не увеличивается, а только уменьшается. Пока им не удалось захватить город. А дальше ситуация будет развиваться в нашу пользу. Верим в то, что часть Бахмута останется под нашим контролем, и дальше будем его увольнять". А когда начнется наше контрнаступление, то россиянам будет не до Бахмута", – подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что Силы обороны Украины провели несколько контрнаступательных действий к северу и югу от Бахмута, в частности, отбили некоторые огневые позиции, которые ранее захватили российские оккупанты.

Напомним, что по сообщению аналитиков Института изучения войны, 4 мая ВС РФ не добились никаких подтвержденных успехов в Бахмуте и его окрестностях. Силы обороны провели ограниченную контратаку юго-западнее Бахмута. В частности, контратаковали в районе Курдюмовки и смогли там продвинуться.

Ранее сообщалось, что наемники ЧВК "Вагнер" в Бахмуте готовятся к "адскому" штурму ВСУ, а Пригожин издал распоряжение — использовать их до последнего солдата.