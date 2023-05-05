РФ вынуждена использовать устаревшую технику, но ее еще достаточно для продолжения войны, – ВСУ

Год войны в Украине и героическая оборона украинских защитников существенно сократила "автопарк" российской военной техники, из-за чего ВС РФ все больше стали использовать устаревшие танки и БМП.

У российских оккупантов еще есть ресурсы для продолжения войны против Украины, в частности, достаточный запас военной техники, хотя она и устарела. Об этом в эфире телемарафона 5 мая сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

"Враг, к сожалению, еще имеет запасы и имеет возможность пополнять их, однако с каждым днем наши героические воины делают все, чтобы этот запас снизить", — сказал он.

По его словам, в результате успешного контрнаступления Сил обороны в Харьковской области Украина затрофеила немало новейшей вражеской техники, из-за чего сейчас по многим направлениям ВС РФ "пересели" на технику старого образца: БМП-1, БТР-60, танки Т-62 и т.д.

"Наш год борьбы и уничтожение техники врага сказываются на его боевом потенциале, однако в количественном плане, к сожалению, хоть и несколько устаревшую технику, но у него еще есть", – сказал Сергей Череватый.

Он также добавил, что на сегодняшний день приоритетным для врага остается захват Бахмута. Здесь оккупанты сосредоточили основные свои усилия. За прошедшие сутки враг 19 раз атаковал позиции Сил обороны Украины в районе Бахмута, совершил 229 обстрелов и 2 авианалета.

В свою очередь украинские защитники изрядно "насыпали" российским захватчикам и уничтожили 133 кафира и еще 166 ранили. Также Силы обороны "демилитаризовали" вражеский ЗРПК "Панцирь", 3 станции РЭБ, 2 самоходные установки, 2 гаубицы, одну БМП и 8 полевых складов из БК.

Напомним, что ВС РФ поставили своей целью — захватить Бахмут до 9 мая. Это уже 17-й или 18-й дедлайн, который российские оккупанты ставят по поводу захвата украинского города-крепости.

По данным аналитиков Института изучения войны, 4 мая российские оккупанты не добились никаких подтвержденных успехов в Бахмуте и его окрестностях.