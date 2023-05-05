"Оплатите лучший вариант операции": с военного потребовали деньги в киевской больнице, — СМИ

За операцию на грыжу и специальную сетку с военного попросили 4 тысячи гривен. В медицинском учреждении называют случай недоразумением и обещают сделать все бесплатно.

В Киевской клинической больнице №5 с военного, вернувшегося из фронта, требовали деньги за лечение. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на самого солдата.

Военнослужащий Александр Салий родом из Коростеня Житомирской области. На войне он с весны 2022 года, служил под Бахмутом. В Киев попал по направлению, вырезать грыжу.

"На фронте ее очень легко "заработать" – когда на тебе боекомплект и бронежилет – это уже 40 килограмм, а еще плюс тяжелые ящики с минами. Вот вам и грыжа", — рассказывает он.

Фото: ТСН

За операцию у защитника попросили 4 тысячи гривен.

"Такое мне сообщила Анастасия, помощница врача. Так и сказала: завтра операция, подготовьте 4 тысячи гривен. Но поскольку деньги я должен был отдать не в кассу, то у меня закрались сомнения — действительно ли это правомерно. Я не совсем понимаю, почему должен платить, потому что раньше рассказывали, что военным все делается бесплатно. Если это законно, то без вопросов — я заплачу, буду искать средства", — добавляет Александр.

Что говорят медики

В больнице заверили журналистов, что военнослужащий неправильно все понял. Средств за операцию у военного никто не просил. Пациенту было сказано, что нужно оплатить средства только за специальную сетку. Ее нужно поставить во время операции, потому что грыжа большая, если делать без сетки, она может снова его побеспокоить через пару месяцев.

"Чтобы не было недоразумений я подчеркнула военному, что операция бесплатная. Думаю, что неправильно решать за пациента и просто делать то, что бюджетное, но менее эффективное. Я же не знаю, какие у кого возможности и в карман не заглядываю. Вместо этого лучше проговаривать те варианты, которые могут быть – пусть платными, но лучше. Это же здоровье: кому-то легче заплатить и знать, что выполнен лучший вариант, кому-то главное — бесплатно, без учета эффективности. Но бессилие берет от того, что сказали же: операция бесплатная, и есть вариант с сеткой за сумму четыре тысячи. И теперь слышу "попросили четыре тысячи за операцию", — пояснила Анастасия, которая и просила деньги за операцию.

Она уверяет, что очень переживает за самочувствие военного и сделает все, чтобы он не нервничал перед операцией.

После конфликта военнослужащий сообщил, что операцию перенесли, а за сетку денег уже не требуют.

"Сетка уже в отделении. Военнослужащий будет планово прооперирован в четверг, сетку ему поставят бесплатно. Почему возникла такая ситуация – будем разбираться и с врачами, и с кафедрой. А именно – почему этот человек вмешался в лечебный процесс и почему пациенту предложили приобрести сетку. Разберемся. Военные, проходящие у нас лечение получают и будут получать все бесплатно", — заверил журналистов руководитель лечебного учреждения.

Ранее Фокус сообщал, что высшее военное командование Украины обратилось в Верховную Раду с просьбой отложить рассмотрение законопроекта №8312 о возврате доплат в 30 тыс. грн всем военным. В обращении идет речь о том, что необходимо собрать рабочую группу с представителями Верховной Рады, Кабмина, Генштаба ВСУ и до конца мая 2023 года вместе разработать законопроект, урегулирующий вопросы оплаты труда военнослужащих.