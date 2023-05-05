За атакой БпЛА на Кремль может стоять Украина, — Financial Times

Некоторые западные аналитики предполагают, что удар беспилотников имел символические цели и был направлен на ослабление власти Кремля, а также на демонстрацию уязвимости России.

За атакой дронов на Кремль может стоять Украина. Такое мнение высказали некоторые западные эксперты, на которых ссылается Financial Times

По словам директора программы изучения России аналитической организации CNA Майкла Кофмана, если Украина и организовала атаку, то удар беспилотников по зданию Сенатского дворца в Кремле имел символические цели и был направлен на ослабление российских властей, а также на демонстрацию уязвимости России.

В то же время, среди экспертов существует мнение, что Россия могла сама инсценировать удар по Кремлю. С этой версией не согласился высокопоставленный западный дипломат, тоже разговаривавший с FT, но пожелавший остаться неназванным. Он заявил, что подобный удар не отвечает интересам Кремля, поскольку это демонстрирует уязвимость одного из самых защищенных мест в России и наносит "огромный политический ущерб Владимиру Путину".

Западный военный заявил газете, что у Киева были средства поражения Кремля.

"Украина показала, что она может взять с полки коммерческий продукт, масштабировать его и затем творчески использовать его в летальных целях. И предыдущие атаки Украины с помощью беспилотных аппаратов показали, как трудно защищаться от таких ударов", — сказал западный дипломат на условиях анонимности.

В росСМИ предполагают, что атаковавшие Кремль дроны запустили из Подмосковья, руководствовались вручную и могли использовать запрещенные частоты. Об этом свидетельствует их размер и заряд.

"Заряда у них не было, было что-то сделано из пиротехники. Это не была мина, это не был боеприпас, который мог бы причинить какой-то вред. Это то, что можно сварганить из подручных средств в России", — заявил The Insider генеральный директор компании "Авиановации", разработчик беспилотных летательных аппаратов Сергей Товкач.

По его мнению, пропустили БпЛА, потому что на нем либо стоял старлинковский ретранслятор, использующий достаточно нестандартные частоты, поэтому заглушить его крайне сложно, либо использовался ретранслятор с любого интернета на нестандартную частоту. Оператор дрона мог находиться где угодно.

Напомним, что аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Россия использует атаку дрона на Кремль для отмены мер до 9 мая, чтобы представить войну в Украине как угрозу России. Также в Кремле опасаются, что 9 мая погибших во Второй мировой войне может вызвать в обществе негативную реакцию на высокое количество потерь России в войне против Украины.