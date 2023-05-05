Rheinmetall обещает производить до 600 тысяч снарядов в год для Украины, – СМИ

В Европейском Союзе считают, что из-за высокой интенсивности боев ВСУ могут остаться без боеприпасов в войне с Россией.

Оборонная компания Rheinmetall намерена производить 600 тысяч снарядов в год, которые будут поставляться Украине. Об этом говорится в заявлении руководителя корпорации Армина Паппергера, передает издание Handelsblatt.

Инициатива предусматривает предоставление снарядов, поскольку Украина в связи с интенсивными боями может остаться без большого количества боеприпасов.

Паппергер встретился с комиссаром ЕС по промышленности Тьерри Бретоном. Еврокомиссар отправился на завод Rheinmetall в Унтерлюсе, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Впоследствии Паппергер сделал и соответствующее заявление по поставке Украине большого количества боеприпасов.

Бретон подчеркнул важность поставлять Украине миллион артиллерийских снарядов в год. По его словам, следует ускорить помощь Украине для повышения уровня защиты от российских атак.

"Эта цель должна быть достигнута быстро. Из-за интенсивных боев Украина рискует остаться без боеприпасов", — сказал Бретон.

Издание отмечает, что варианты помощи западных стран-партнеров ограничены, поскольку значительная часть боеприпасов и вооружения передана Украине. От имени Комиссии ЕС Бретон должен искать варианты устранения этого пробела. Пополнение оказывается сложным, поскольку западные вооруженные компании сократили свои производственные мощности по окончании «холодной войны». Чтобы восстановить паритет, Еврокомиссия выделяет 500 миллионов евро. Столько же должно поступить от стран ЕС, так что общая сумма субсидий составляет один миллиард евро.

Напомним, 3 мая в Совете ЕС заявили, что Европейские страны-союзницы Украины согласовали единый механизм закупки снарядов для украинских военных. Государства европейского сообщества уже сейчас передадут украинским военным боеприпасы из своих складов в один миллиард евро. ЕС также намерен еще один миллиард евро выделить на дальнейшие закупки необходимые боеприпасы и вооружение для Украины.