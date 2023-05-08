Это не покушение на Путина: ГУР прокомментировала причастность Украины к атаке БПЛА на Кремль

В украинской разведке отмечают, что тратить время и усилия на проведение такой информационно-пропагандистской операции как атака Кремля дронами было бы странным со стороны Украины.

Атака Кремля дронами показывает, что Путин не контролирует ситуацию. Об этом в интервью рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Есть официальная позиция Украины, официальных должностных лиц: нет, не причастны, и в этом нет необходимости. Потому что меры украинских Сил безопасности и обороны направлены на деоккупацию, освобождение украинских территорий и на обезвреживание военных объектов противника. Тратить время, усилия – а безусловно, подобная операция нуждалась бы в серьезном планировании и использовании серьезных ресурсов для того, чтобы провести какую-то серьезную информационно-пропагандистскую акцию, потому что ничем больше она не является", — рассказал он.

Андрей Юсов подчеркнул, что это событие нельзя трактовать как покушение на Путина, как это представили российские средства пропаганды.

"В любом случае, если это трактовать как внутрироссийское противостояние (а таково оно и есть), то это такое событие, которое работает на делегитимизацию режима Путина и показывает, что он не контролирует ситуацию", — считают в украинской разведке.

Напомним, что 3 мая у сети появился ролик, как БпЛА атакуют Кремль. Российская Федерация обвинила в инциденте Украину.

4 мая представители Белого дома заявили, что Путину не нужны новые причины для того, чтобы продолжать убивать невинных украинцев, поскольку в тот же день Россия цинично обстреляла гражданские объекты и мирных жителей Херсона.