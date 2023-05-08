Самая массовая атака: Кличко показал последствия ночного обстрела Киева (фото, видео)

По словам городского головы, в результате падения обломков Shahed повреждены социальные объекты и многоэтажное здание. Жизни пяти человек, получивших ранения, ничего не угрожает.

Утром 8 мая, мэр Киева Виталий Кличко посетил места падения обломков сбитых украинской ПВО иранских дронов-камикадзе Shahed. По его словам, 36 беспилотников (а не 35, как указали в Воздушных силах) двигались минувшей ночью в направлении столицы. Об этом Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Новини Live".

"Это была самая массовая атака нашего города за время военных действий. 36 дронов летели в направлении нашего города. Все дроны сбили. Никто не погиб, пять человек получили травмы, двое — в больницах. Спасибо ПВО, если бы они не работали, жертв было бы больше. Но мы видим, что оккупанты хотят загнать нас в депрессию", — отметил мэр Киева.

Также Виталий Кличко посетил несколько многоэтажных домов, на которые ночью упали осколки сбитых дронов. Он отметил, что российские военные запустили 8 мая по Украине всего 60 БПЛА.

Мэр столицы отметил, что обломки дронов повредили многоэтажное здание в Святошинском районе Киева и некоторые социальные объекты. Он отметил, что в результате ночной атаки на Киев никто не погиб, однако ранения получили пять человек в двух районах города. Пострадавшие госпитализированы, одному человеку сделали операцию, и, по словам врачей, угрозы для его жизни нет.

Кличко отметил, что сейчас власти города оказывают оперативную помощь всем пострадавшим, после чего специальная комиссия займется решением вопроса о восстановлении поврежденного жилья.

Версия по обстрелу Киева от командования Воздушных сил

По официальной информации пресс-службы Воздушных сил ВСУ, в ночь на 8 мая над Киевом силы противовоздушной обороны уничтожили 35 иранских дронов Shahed-136/131.

По данным украинских военных, россияне запустили дроны с аэродрома в поселке Сеща Брянской области.

В ночь на 8 мая россияне атаковали украинские города с использованием крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе Shahed. В Шевченковском и Святошинском районах Киева в результате падения обломков возникли пожары.

Напомним, утром 8 мая стало известно, что обломок одного из беспилотников, после ночной атаки на Киев, был найден в международном аэропорту "Жуляны". При этом спикер Киевской ГВА Михаил Шаманов отрицает факт намеренного налета дронов-камикадзе на стратегический объект, поскольку БПЛА был сбит над территорией аэропорта.