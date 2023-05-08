Зеленский созвал Ставку перед 9 мая: военные обсудили запасы вооружений для атак на ВС РФ

Военно-политическое руководство анализировало уровень обеспечения подразделений Сил обороны оружием и личным составом. Особое внимание уделили поставкам артиллерийских боеприпасов и ракет для ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая созвал военно-политическое руководство на заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Об этом сообщили в Офисе президента.

Участники обсудили последствия недавних воздушных атак российских войск, пути их преодоления, а также возможности усиления защиты населения и объектов гражданской инфраструктуры.

Отдельно заслушивали доклады об оперативной ситуации на фронте и ближайших планах оккупантов. Командующие Объединенной стратегической группировки войск (ОСГВ) доложили о ходе боевых действий на участках фронта в рамках ответственности группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север".

Участники Ставки проанализировали состояние обеспечения подразделений Сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, состояние подготовки и комплектование личным составом и техникой новосозданных бригад.

Отдельно военные посвятили время докладу о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов для ВСУ в текущем году.

Напомним, что командующий сухопутными войсками Швеции генерал Карл Энгельбректсон 8 мая говорил о выжидательном характере большой войны Украины и России. По его мнению, ВСУ сейчас наращивают силы.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что 7 мая на Бахмутском направлении было 29 боевых столкновений с захватчиками. Украинские военные ликвидировали 124 оккупанта.

Фокус 8 мая писал об испуге российского бизнесмена Андрея Ковалева, который предрек России печальное будущее после победы Украины. "Упаси господь Россия проиграет! Вырежут всех", — отмечал он.