В Бахмуте бойцы ВСУ метким выстрелом уничтожили пулеметный расчет врага (видео)

Огневая позиция противника была уничтожена благодаря слаженным действиям бойцов 8-го полка ССО и украинских артиллеристов.

Украинские защитники Бахмута продолжают уничтожать огневые позиции противника, расположенные в многоэтажных домах. В понедельник, 8 мая, пресс-служба Сил Специальных Операций (ССО) опубликовала кадры поражения пулеметного расчета россиян с помощью артиллерии.

В частности была уничтожена позиция, расположенная в одном из многоэтажных домов в Бахмуте, откуда противник вел огонь из стрелкового вооружения. Благодаря слаженным действиям украинских спецназовцев из 8-го полка ССО и артиллеристов пулеметный расчет противника был уничтожен метким выстрелом из гаубицы М777.

"Уничтожен пулеметный расчет противника, который вел огонь из многоэтажки в Бахмуте. Очередная слаженная работа операторов ССО с расчетом М777. Продолжаем работать!" — говорится в комментарии к публикации.

Напомним, по информации нардепа Алексея Гончаренко 8 мая украинские бойцы смогли освободить километр украинской земли вблизи Бахмута. Командир подразделения под псевдонимом "Абдула" спрогнозировал и дальнейшие успешные действия Сил обороны в районе Бахмута.

Спикера Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 8 мая заявил, что российские войска не испытывают "снарядный голод" и поэтому не оставляют свои намерения захватить Бахмут. Между тем благодаря действиям украинской авиации за минувшие сутки были уничтожены 124 оккупанта, еще 164 получили ранения.