Производят новые ракеты: в ВСУ сообщили подробности ночного обстрела Украины (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Россия не только получила новую партию дронов-камикадзе Shahed, но т начала использовать ракеты, произведенные зимой 2022-2023 годов.

Ночью 9 мая 15 ракет российских военных, которыми они атаковали Украину, были уничтожены не над Киевом. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона во вторник, 9 мая.

"Одну ракету сбили на юге, еще 14 в зоне ответственности командования "Центр", который занимается небом столицы, центральных и северных регионов", — сказал Игнат, опровергнув таким образом информацию о том, что вражеские ракеты силы ПВО сбили над столицей.

Спикер ВС ВСУ уточнил, что две ракеты, все же, уничтожить не удалось и они достигли своих целей. Однако люди при этом не пострадали, и ракеты ВС РФ не нанесли критический урон Украине.

Также Юрий Игнат опроверг слова мэра Киева Виталия Кличко о том, что в понедельник, 8 мая, украинская столица пережила самую массовую атаку дронами за все время полномасштабного вторжения России в Украину.

"Она (атака дронами, — ред.) действительно была одной из самых больших, впрочем, самой массовой была атака беспилотниками в новогоднюю ночь", — сказал Игнат.

РФ начала атаковать Украину новыми ракетами: что об этом известно

Кроме того Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил о том, что ВС РФ начали бить по Украине ракетами, которые были изготовлены в стране-агрессоре недавно.

"Россия дозировано использует запас ракет. В то же время производит и новые – среди обломков ракет находили маркировку недавнего производства – и осень и зима", — сказал спикер.

Он также добавил, что российские военные, скорее всего, недавно получили новую партию ударных беспилотных летальных аппаратов, которые производит Иран.

"Простым языком: если они запускают дроны, значит они у них есть", — резюмировал Игнат.

Напомним, утром 9 мая в Киевской городской военной администрации сделали заявление о том, что ночью над Киевом сбили более 10 крылатых ракет ВС РФ. По данным военной администрации, ВС РФ запустили крылатые ракеты из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Обломки одной из них упали во двор в частного дома и спровоцировали пожар в Голосеевском районе столицы.

Позже в КГВА сообщили, что сегодняшняя ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Россияне выпустили ракеты типа Х-101 (Х-555). Всего над Киевом сбили около 15 вражеских ракет.