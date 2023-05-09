Шесть областей Украины остались без света: что произошло

Без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Перебои с электроэнергией, как утверждают в Минэнерго, произошли еще до ночного обстрела ВС РФ.

Во вторник, 9 мая, жители сразу шести областей Украины, граничащих с зоной боевых действий, в результате обстрела ВС РФ остались без света. Об этом сообщило Министерство энергетики.

В профильном министерстве подтвердили озвученную ранее информацию о том, что энергетическая инфраструктура страны не получила повреждений из-за массированного обстрела крылатыми ракетами, который враг совершил на рассвете 9 мая.

Однако часть потребителей в шести областях остались без света из-за повреждений в результате обстрелов, которые противник совершил ранее.

По информации Минэнерго, по состоянию на сегодня без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

"Вечером 8 мая, при осмотре специалистами Оператора ГТС Украины на территории предприятия, в нерабочей зоне был обнаружен обломок взрывоопасного предмета. Устройство не повреждено, угрозы для стабильного функционирования системы нет", — сообщили в профильном министерстве.

Там также добавили, что за сутки удалось вернуть свет для 21,5 тысячи потребителей. Это жители Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, 9 мая в ВСУ сообщили подробности ночного обстрела Украины. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Россия не только получила новую партию дронов-камикадзе Shahed, но и начала использовать ракеты, произведенные зимой 2022-2023 годов.

Кроме того утром 9 мая в Киевской городской военной администрации сделали заявление о том, что ночью над Киевом сбили более 10 крылатых ракет ВС РФ. По данным военной администрации, ВС РФ запустили крылатые ракеты из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Обломки одной из них упали во двор в частного дома и спровоцировали пожар в Голосеевском районе столицы.