Бросили все и сбежали: появилось видео, как ВС РФ удирают с позиций под Бахмутом

По информации бойцов ВСУ, в течение 2 суток они атаковали позиции российских оккупантов в юго-западных окрестностях Бахмута, уничтожили несколько единиц вражеской техники и пополнили "обменный фонд" пятью захватчиками.

Российские оккупанты действительно удрали с нескольких позиций в районе Бахмута. Видео, как наперегонки бежит "вторая" армия мира, выложили бойцы 3-й штурмовой бригады.

"Официально. Сообщение Пригожина о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и оставшихся там 500 трупов россиян — соответствует действительности. Третья штурмовая бригада благодарит за огласку нашего успеха на фронте", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как российские оккупанты, покидая оружие и технику, бегут через поле, оставляя позиции.

По информации бойцов ВСУ, в течение 2 суток они атаковали позиции врага в юго-западных окрестностях Бахмута. Штурмовики 3 ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 ранили (данные уточняются). Среди них есть и вагнеровцы. Также в плен захватили 5 российских захватчиков.

Отмечается, что была уничтожена российская техника, БК, минометы и несколько БМП.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 9 мая заявил, что 72-я бригада ВС РФ покинула участок фронта к югу от Бахмута в 3 кв. километры, которую пришлось прикрывать "вагнеровцам".

ВСУ выбили россиян с нескольких позиций под Бахмутом. Те оставили позиции и обнажили фланги, из-за чего отдельные подразделения ВС РФ могут оказаться в окружении.

Ранее сообщалось, что "вагнеровцы" под Бахмутом захватили в плен своего же разведчика-эзотерика и всю ночь его пытали, потому что нашли у него жетон ВСУ.