Болотистая и мягкая земля: немецкий генерал назвал причину "задержки" контрнаступления ВСУ

В ходе встречи с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, генерал Карстен Бройер понял, что планирование к контрнаступлению решительно "идет полным ходом".

Контрнаступление ВСУ задерживается из-за погодных условий, поскольку на многих участках фронта сохраняется болотистая и мягкая земля. Об этом в среду, 10 мая заявил генеральный инспектор Бундесвера, генерал-майор Карстен Бройер, сообщает агентство DPA.

"Мне объяснили, как ведется бой на передовой. Земля все еще болотистая и влажная. В некоторых местах на полях еще сохранились большие озера. В последние недели еще не сложились условия для всестороннего наступления", — отметил Карстен Бройер.

В воскресенье, 7 мая генерал Бройер прибыл с официальным визитом в Киев для переговоров с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины генералом Валерием Залужным. После встречи с он подчеркнул, что подготовка ВСУ к контрнаступателению "идет полным ходом".

"В ходе всех переговоров мне стало ясно, что планирование украинского наступления продолжается", — добавил он.

О чем общались Бройер и Залужный

По итогам общения с Бройером, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в ходе встречи генералы обсудили ситуацию, сложившуюся на фронте, и поговорили о подготовке Сил безопасности и обороны к предстоящим действиям по освобождению территории Украины.

Залужный поблагодарил Германию за военную помощь.

"Зенитные ракетные комплексы IRIS-T, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard, танки Leopard и другое вооружение. Выразил надежду, что в будущем все наши партнеры примут верное решение и Украина получит самолеты F-16", — отметил он.

Напомним, 9 мая министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли опроверг ожидания от украинского контрнаступления в "стиле голливудского фильма" и заявил, что оно может не оказаться решающим. Однако он призвал западные страны должны проявить решимость в поддержке Украины, независимо от прогресса

Также, на днях украинцы, проживающие на оккупированных территориях, рассказали, что в последние дни россияне находятся в замешательстве перед контрнаступлением ВСУ. У некоторых оккупантов началась настоящая паника, в связи с чем оккупационные власти пытаются вывезти мирных людей .