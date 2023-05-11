Два секретных раздела: в Минобороны Украины отреагировали на приказ Путина о призыве резервистов

В ведомстве намекнули на то, что Россия может отправить призванных резервистов воевать против украинцев.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на указ президента РФ Владимира Путина. В ведомстве обратили внимание на 2 пункта "для служебного пользования". Об этом сказано на аккаунте министерства в Twitter.

"Указ российского диктатора о срочном призыве резервистов на военную подготовку включает в себя два скрытых раздела с пометкой "конфиденциально". Вооруженные силы Украины и украинская земля прекрасно понимают, что обычно означают такие пункты для россиян", — сказано в сообщении.

Отметим, что в указе Путина о призыве резервистов, опубликованном на сайте президента РФ, всего 5 пунктов, 2 и 3 из которых "для служебного пользования".

Указ президента РФ Фото: Скриншот

Как рассказал российскому изданию НСН эксперт бюро военно-политического анализа и полковник запаса ВС РФ Павел Калымков, в секретных пунктах указаны сведения о масштабах военных сборов. По его словам, может быть так, что россиян призовут на сборы, а затем вручат в руки оружие и отправят воевать в Украину.

"Не могу утверждать, но не исключаю, что граждан призовут на сборы, а потом раздадут оружие и отправят их на передовую, в окопы", — сказал он.

Напомним, что в Российской Федерации повестки на военные сборы гражданам будут приходить в бумажном виде. По его словам, в основном будут использоваться привычные "бумажные" повестки, однако в некоторых регионах, где это позволяют технические возможности, их будут дублировать в электронном формате.

В среду, 10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, чтобы призывать на военные сборы граждан, которые сейчас находятся в запасе. Речь о мужчинах от 18 до 60 лет и женщинах от 18 до 55 лет, которые в свое время служили или же проходили соответствующую подготовку.