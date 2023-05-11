"Надежда на вас, пацаны": стример из РФ пожелал ВСУ дойти до Кремля и убить Путина (видео)

Мужчина во время прямого эфира пожаловался, что у россиян нет сил выгнать Владимира Путина, поэтому пожелал украинцам сделать это. После стрима к храбрецу наведались силовики.

Житель российского Челябинска во время стрима в сети выразил все, что думает о войне РФ против Украины, о президенте Владимире Путине и пожелал ВСУ дойти до Кремля. Поэтому он рискует оказаться в тюрьме. Об этом сообщает 74 RU.

В среду, 10 мая, стримера задержали силовики. Ранее россиянин обнародовал стрим, в котором пожелал, чтобы ВСУ дошли до Кремля.

"Чтобы они раз*бали этих уродов, на*уй. Чтобы они до Кремля дошли и *бнули его, на*уй. Российская нация не в силах, бл*ть, противостоять *уйлу. Я надеюсь на украинцев, что они дойдут до Кремля и *бнут его, на*уй. Только на вас одна надежда, пацаны", — сказал россиянин.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Видео стрима быстро разлетелось по сети, личность мужчины установили и теперь ему грозит наказание по ч.2 ст. 205. 2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Напомним, что дроны, которые, по сообщению российских СМИ, запускали из Черниговской области, чуть не долетели до Кремля. Впрочем, они одолели более 600 км.

Ранее сообщалось, что у России забрали прямо из психиатрического заведения мужчину, одетого в желто-синюю куртку. Его обвинили в дискредитации армии РФ.