Обрушился участок фронта РФ шириной 2 км: военный аналитик о прорыве ВСУ в Бахмуте

Том Купер считает, что проблемой для россиян стала активизация украинской артиллерии, из-за чего истощенные российские войска в Донбассе вынуждены были спасаться бегством на отдельных участках фронта.

Отсутствие ротации в ВС РФ и активность сил обороны Украины на Бахмутском направлении заставили россиян бежать в панике. Об этом говорится в аналитическом отчете австрийского военного аналитика Тома Купера, обнародованном 10 мая.

По его словам, ситуация в Бахмуте для ВСУ улучшилась, потому что они получили необходимое количество боеприпасов.

Три основные зоны боевых действий в Бахмуте

Также сыграло то, что подразделения Сил обороны постоянно меняются и в целом проводится их ротация, что не скажешь об ВС РФ, у которых, по информации аналитика, ротация отсутствует уже несколько месяцев.

"Последние 5 месяцев россияне не проводили "ротацию" своих подразделений в Бахмуте и в районе Бахмута: истощенные подразделения оставляли внутри города, осужденных тратили десятками тысяч и вводили каждый раз дополнительные подразделения. Как следствие, многочисленные их "полки" и "бригады" уменьшены до размера роты (200-300 военнослужащих) и полностью истощены. Тем не менее, их генералы продолжали посылать их в бой, пока не поняли, что имеющиеся войска больше не могут", — пишет Том Купер.

Сейчас, по его данным, в Бахмуте и вокруг него есть три основных зоны боевых действий:

дорога 0506 севернее Громового;

западная часть города, включая детскую больницу, почтовое отделение №1 и квартал с частными домами к северу от них и участок к северо-востоку от Бахмута;

юго-западная окраина Бахмута, включая трассу 0504, холм над Клещевкой и канал Северский-Донец – Донбасс.

Активация артиллерии ВСУ стала неожиданностью для ВС РФ и заставила их бежать

Обе стороны преследовали цель ударить по другой, но проблемой для россиян стала "внезапная активизация" украинской артиллерии, которая стала очень неприятной неожиданностью для ВС РФ, поскольку на протяжении многих месяцев ВСУ экономили снаряды, и ВС РФ не привыкли к обстрелам в таких объемах. .

Эта неожиданность стала такой неприятной, что 72-я мотострелковая бригада ВС РФ, которая должна была очистить плацдарм западнее канала Северский Донец – Донбасс, бросилась наутек после наступления ВСУ на ее позиции с 2 сторон (примерно с запада на восток и с юга на север).

Сначала Силы обороны взорвали одну или две БМП российских мотострелков, перевозивших российских оккупантов. Выжившие из пехоты вынуждены были бежать.

"Командир российской бригады бросил свой второй батальон на линию фронта, но этот запаниковал под ударом артиллерии и пехоты — и сбежал через канал. Обрушился участок российского фронта шириной 2 км и глубиной 500 метров. Как следствие, командование ЧВК "Вагнер" в Бахмуте начало нервничать из-за постоянных жалоб Пригожина на Минобороны РФ, нехватку боеприпасов и предупреждении о "контрнаступлении украинцев на флангах продвижения в Бахмут. Также в ЧВК "Вагнер" оценили, что украинцы вот-вот продвинутся вплоть до Клещеевки", — сообщает военный эксперт.", — сообщает военный эксперт.

Что показал побег 72-й бригады ВС РФ

Том Купер добавляет, что ВСУ успели закрепиться на отвоеванных позициях россиян в районе канала и создали своеобразную ловушку для бойцов ЧВК "Вагнер".

"Очевидно, не было другого выхода, кроме как прекратить наступление на западный Бахмут и направить по крайней мере одну из ударных групп "Вагнера" – усиленную по крайней мере одним из десантных подразделений ВС РФ – на канал с целью остановить продвижение украинцев и восстановить линию фронта", — отметил аналитик.

Как объяснение произошедшего он привел слова одного из бойцов ВСУ: "Вагнер показал мастер-класс по бегу".

Аналитик подчеркнул, что последние действия на линии фронта в Бахмуте не считает контрнаступлением ВСУ, а скорее это удачная контратака.

"Это выявило многочисленные слабые места России. Это показало, что их "регулярные" подразделения едва могут удерживать – или вообще не удерживать – линию, когда их атакуют хорошо поддержанные, хорошо управляемые и обученные украинские войска. Это показало, насколько нервничает российское командование и в районе Бахмута, однако это также показало, насколько быстро россияне могут "переместить свои резервы за линию фронта", — написал аналитик.

Он добавил, что боевые действия на Бахмутском направлении также показали, насколько для военного командования РФ неважна жизнь личного состава, главное, чтобы его приказы выполнялись.

Контрнаступление — не футбольный матч

Том Купер подчеркнул, что его очень раздражают разговоры политиков и "диванных" экспертов в сети по поводу украинского контрнаступления.

"Понимайте, пожалуйста, наконец: это — не футбольный матч. Это — чертовски серьезное дело, в котором многие гибнут, калечатся, навсегда, каждый день. Поэтому засуньте в одно место свою сенсационность, хвастовство и "лайки" в социальных сетях: научитесь быть терпеливыми и просто заткнитесь. Генералы ВСУ выполняют свою работу, как им нравится, как и когда считают нужным", — резюмировал аналитик.

Напомним, что 10 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что на Донбассе происходит геноцид "русского народа". Его возмутило отсутствие обеспечения ВС РФ.

9 мая в сети появилось видео, как российские вояки 72-й бригады ВС РФ дают схватки с позиций под Бахмутом.