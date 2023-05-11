Умолял, чтобы не убивали: появилось полное видео, как дрон ВСУ под Бахмутом взял оккупанта в плен

Российский оккупант на позиции под Бахмутом попал в поле зрения сразу двух украинских дронов и догадался, что сейчас может расстаться с жизнью, поэтому знаками показал, чтобы его не атаковали.

На Бахмутском направлении ВСУ взяли в плен российского оккупанта с помощью дрона. К БПЛА бойцы прицепили записку "сдавайся, следуй за дроном", и сопровождали оккупанта до нужного места, где потом забрали. Полное видео разговора российского солдата с украинскими через дрон выложили в телеграм-канале 92-й бригады ВСУ.

На обнародованных кадрах видно, что оккупант, увидев дрон в небе, понял, что сейчас на него сбросят взрывчатку, бросил оружие и на коленях и знаками попросил помочь ему и не убивать. Бойцы 92-й бригады тогда написали записку "сдавайся, иди за дроном", на что оккупант показал, что его могут убить свои же. Впрочем, жажда жизни победила страх и русский воин последовал за дроном.

На одном из участков по нему был открыт огонь на поражение с российской стороны.

Как сообщили в 92-й бригаде, оккупанта взяли в плен.

Напомним, что 10 мая в районе Бахмута военный ВС РФ сдался в плен благодаря дрону ВСУ. Пехота и разведчики из "CODE 9.2" 92-й ОМБр сопровождали оккупанта в украинские позиции.

Также в Бахмуте из-за побега оккупантов обрушился участок фронта длиной 2 км. Дать драку врага заставили украинские артиллеристы, которые активизировали обстрелы враждебных позиций несколько последних дней.

В России осудили двоих военнослужащих, которые в этом году отказались воевать против Украины. Они получили 2,5 лет колонии-поселения.