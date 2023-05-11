"Продолжается активная наступательная фаза": майор ВСУ оценил действия Сил обороны Украины вблизи Бахмута

Бывший командир полка АЗОВ объяснил, что у российских войск хватает снарядов. По его словам, продолжаются динамичные события на южном и северном флангах Бахмута.

Подразделения Вооруженных сил Украины проводят активную наступательную фазу в Бахмутском направлении. Об этом сообщил в Telegram бывший командир полка АЗОВ, ныне являющийся майором ВСУ Максим Жорин.

По его словам, враг в основном предпочитает оборонительные действия. Он намекнул, что для российских подразделений в какой-то степени наступательные операции украинских сил оказались неожиданностью.

"И немного в шокированном положении", – отметил майор.

Максим Жорин объяснил, что оккупантам держать оборону тяжело. О том, что они будут наступать, речь не идет вообще. С результатами, как объяснил военный, торопиться не стоит.

"Прямо сейчас идут динамические события, и на южном, и на северном флангах Бахмута", – добавил он.

Военный также прокомментировал и "нехватку боеприпасов" в ЧВК "Вагнер" или других российских подразделений. Он рассказал, что украинские защитники на себе этого не чувствуют, ведь захватчики и дальше демонстрируют интенсивность применения боеприпасов.

"Только сегодня по нашим позициям уже было два авиаудара и непрерывно работает артиллерия — по нашим позициям и там, где был выбит враг", — отметил Жорин.

Ситуация вблизи Бахмута от Генштаба ВСУ

В вечернем отчете Генштаба от 11 мая говорится, что враг не оставляет попыток наступления на Бахмутском направлении. За сутки вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ступочки. Нанес авиационный удар, кроме Бахмута, по районам населенных пунктов Курдюмовка и Нью-Йорк. Также пострадали другие села.

Напомним, 10 мая командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский оценил ситуацию на отдельных участках близ Бахмута. Он положительно отреагировал на действия украинских защитников. По его словам, контрнаступательные меры ВСУ позволили отбросить врага на расстояние почти в два километра. Генерал-полковник обратил внимание на несуразность российских оккупантов, которые так и не смогли захватить Бахмут до 9 мая. Для реализации этого замысла оккупанты собрали значительное количество сил.