"Станция вся заминирована": в "Энергоатоме" рассказали о судьбе Запорожской АЭС после деоккупации

В "Энергоатоме" беспокоятся из-за работы станции в тот период, когда оккупанты выйдут из города, а украинские работники смогут зайти на территорию объекта. Кроме того, ЗАЭС сильно заминирована россиянами.

В "Энергоатоме" готовятся оперативно заменить персонал Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре сразу после деоккупации. В Украине создан резерв персонала, который поддерживается в готовности выехать на ЗАЭС по первому вызову. Об этом сообщил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона 11 мая.

"Вопрос в том, сколько продлится этот переходный период, когда оккупанты выйдут, до того момента, когда мы сможем зайти туда с нашим персоналом. Кроме того, Запорожская АЭС вся заминирована — заминированный периметр станции, подходы, подъезды. Очень большая работа — разминировать станцию, прежде чем туда зайдут гражданские специалисты", — сказал Котин.

По его словам, россияне готовятся к "эвакуации". На станции уже проходили обучение для персонала и ВС РФ по поводу того, как быстро сбежать со станции.

Также россияне планируют вывезти 2700 работников из ЗАЭС, подписавших договоры с "Росатомом". Это создаст некоторые проблемы для обеспечения полноценной работы станции, но в Энергодаре еще остаются около 3500 работников АЭС.

Как отметил Петр Котин, персонал станции, выехавший из Энергодара после захвата города оккупантами, сейчас работает в основном на других атомных объектах Украины.

"Но мы поддерживаем его готовность выехать на Запорожскую АЭС по первому вызову", — отметил Котин.

НАЭК также готовит вахты на атомных станциях, полные изменения персонала, которые будут необходимы в случае нехватки персонала на ЗАЭС после увольнения.

Напомним, что в "Энергоатоме" предупредили, что вывоз работников Запорожской АЭС обострит вопрос о наличии достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации станции даже в текущем отключенном состоянии.

До полномасштабного российского вторжения в Украину на Запорожской АЭС работали 11 000 человек. Сейчас осталась только пятая часть – 2 000 работников.