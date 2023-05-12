"Все идет по плану": ВСУ на юге разнесли оккупантов и вызвали у них истерику, — Гуменюк

Украинские артиллеристы, по словам спикера Сил обороны юга, провели мощную работу и нанесли удары по подразделениям оккупантов, которые обстреливали Херсон и населенные пункты региона.

На южном направлении "все идет по плану", что очень нервирует врага. Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, плановая истерия у российских захватчиков была заложена с начала полномасштабного вторжения, и сейчас она очевидна, поскольку все идет не так, как они планировали.

"Как оккупанты любят повторять: "все идет по плану". Просто они не весь план знают", — сказала Гуменюк.

Она также рассказала о работе двух артиллерийских бригад ВСУ на южном направлении, которые в своем видеообращении за 11 мая отметил президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о 406-й ОАБр им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 63 ОМБр.

"В условиях контрбатарейного противодействия мощную работу выполняют именно артиллерийские подразделения. В частности, 406-й и 63-й бригады, работающие на юге. За прошедшие сутки у них был очень мощный результат: было уничтожено более 50 р*шистов, более 10 единиц техники", — рассказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что бойцы уничтожали технику, которой враг обстреливает Херсон и населенные пункты Херсонской области.

Напомним, что на Бахмутском направлении Донецкой области из-за побега с позиций мотострелков 72-й бригады ВС РФ обрушился участок фронта длиной 2 км, что позволяет ВСУ окружить "вагнеровцев" на отдельных участках фронта.

Ранее стример из российского Челябинска пожелал ВСУ дойти до Кремля и ликвидировать Путина, которого сами россияне не могут убрать.