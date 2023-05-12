"Вагнеровцы" убегали вместе с 72-й бригадой: командир штурмового батальона о бое под Бахмутом

Силы обороны во время штурма российских позиций уничтожили личный состав противника, технику, боеприпасы и резервы, пытавшиеся отразить уже занятый участок.

Во время контратаки недалеко от Бахмута ВСУ выбили оккупантов с их позиций, прорвали оборону и смогли закрепиться на отвоеванных участках фронта, а российские воины накивали пятками, обнажив фланги. Детали этой успешной контратаки рассказал командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук во время разговора с журналисткой Яниной Соколовой.

Он опроверг слова Пригожина о том, что 72-я бригада РФ сбежала с позиций и оставила "вагнеровцев" самих. Как говорит Дмитрий Кухарчук, "вагнеровцы" сбегали с позиций вместе с вояками ВС РФ.

"Когда Пригожин говорит о том, что 72 бригада сбежала, то он забывает сказать, что "вагнер" так же убегал с 72 бригадой. Сбежали не все, бои были тяжелыми. Есть пленные, которые очень много интересного рассказали. Продолжаем воевать и дальше увольнять украинскую землю", — сказал Кухарчук.

По его словам, отвоеванная у оккупантов участок имеет стратегическую ценность, поскольку ставит под угрозу логистические пути врага и дальнейшее его продвижение на Времен Яр, Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Во время контратаки на этом участке фронта ВСУ уничтожили немало личного состава врага, его резервы, пытавшиеся отбить уже занятый участок, много техники и склады боеприпасов.

Напомним, что активизация украинской артиллерии стала проблемой для россиян в районе Бахмута, из-за чего истощенные ВС РФ вынуждены были спасаться бегством на отдельных участках фронта.

9 мая в сети появилось видео, как российские вояки 72-й бригады ВС РФ наперегонки дают драла с позиций под Бахмутом.