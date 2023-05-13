У ВС РФ заканчиваются боевые части, на которые можно положиться, — разведка Британии

Российская 72-я бригада, которой доверили важный участок фронта под Бахмутом, давно известна низким моральным духом и плохой боеспособностью.

Вооруженным силам России остро не хватает обученных и опытных подразделений для боев в Бахмуте. Такой вывод в Twitter обнародовали специалисты Министерства обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

По информации британских разведчиков, за последние четыре дня части российской 72-й отдельной мотострелковой бригады (72 ОМСБр) отступили со своих позиций на южном фланге Бахмута, вероятно, понеся значительные потери. Украинским войскам удалось продвинуться там как минимум на километр.

Район, который удерживало подразделение, имеет тактическое значение, поскольку служил оккупантам плацдармом на западной стороне канала Донец-Донбасс, отмечающий линию фронта. 72-я ОМСБр входит в состав 3-го армейского корпуса ВС РФ, созданного осенью 2023 года преимущественно из мобилизованных россиян, ее личный состав постоянно имеет низкий моральный дух и ограниченную боеспособность.

"Его развертывание в таком нужном и важном в оперативном отношении секторе подчеркивает острую нехватку в России боевых единиц, заслуживающих доверия", — подытожило Минобороны Великобритании.

9 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения 72-й бригады ВС РФ бросили позиции к югу от Бахмута. В результате на фронте образовалась дыра в 3 квадратных километра.

Позже командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБ ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил, что "вагнеровцы" бежали вместе с бойцами 72-й бригады ВС РФ в Бахмуте. Некоторые оккупанты остались, часть из них взяли в плен, часть продолжила вести бой.