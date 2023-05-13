"Врага нужно уважать": Залужный высказался о начальнике генштаба РФ Герасимове

По мнению главнокомандующего ВСУ, Валерий Герасимов — коварный и непредсказуемый враг, которого нельзя недооценивать.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналисту Дмитрию Комарову сказал, что уважает начальника генштаба Вооруженных сил РФ генерала Валерия Герасимова, поскольку он враг сильный, коварный и непредсказуемый. По мнению военачальника, такого врага нельзя недооценивать.

Залужный признался, что постоянно изучает публикации Герасимова и интересуется его мнением как военного.

"В России есть один человек, один военачальник, которого я постоянно читаю, мне интересно его мнение как военного", — заявил главнокомандующий.

По его мнению украинским военнослужащим нужно понимать, что Герасимов сильный враг, которого следует "уважать ради победы"

"Он сильный, он коварный, он непредсказуемый. Одним словом, это сильный враг, которого нужно уважать. Даже уважать — ради победы", — отметил Залужный.

В ходе беседы Залужного попросили прокомментировать заявление президента РФ Владимира Путина, который в феврале прошлого года призвал украинских брать власть в свои руки. В связи с этим украинский главнокомандующий сказал, что лично не интересуется ни его выступления, ни его высказываниями.

"Меня это не касалось, поэтому я просто не обращаю на это внимания", — ответил военачальник.

Отметим, Валерий Залужный в интервью британской газеты Time в сентябре прошлого года признался, что вырос на русской военной доктрине и считает Герасимова умнейшим из людей. В своем кабинете украинский главнокомандующий до сих пор хранит собрание сочинений российского генерала.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сравнил войну в Украине с событиями Первой и Второй мировых войн. По его словам, масштаб нынешних боевых действий в нашей стране, и в особенности относительно количества боеприпасов, сопоставим с мировыми войнами в XX веке.