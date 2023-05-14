Заняли новые позиции под Бахмутом: в ISW рассказали об успехах ВСУ (карта)

По данным Института изучения войны, украинская армия освободила около 17 квадратных километров территории возле самой горячей точки. Милитари-блогеры из России подтвердили занятие позиций на окраине Курдюмовки и возле Клещеевки.

Украинские военные в ходе удачного контрнаступления на Бахмутском направлении Донецкой области освободили от российских оккупантов новые территории. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 13 мая.

Всего удалось освободить территории площадью 16,85 кв. км в районе Бахмута. Такие данные меньше тех, которые озвучивал 13 мая спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, за три дня контратак ВСУ освободили 17,3 кв. километров, отметили специалисты.

ISW со ссылкой на российских милитари-блгеров сообщает, что украинские силы заняли позиции на окраине Курдюмовки (14 км к юго-западу от Бахмута) и оттеснили ВС РФ в этом районе за канал Северский Донец — Донбасс.

Украинские силы, как указывали российские ресурсы, продвигались в сторону Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута) со стороны Предтечино (16 км к юго-западу от Бахмута). Аналитики института не наблюдали визуальных подтверждений продвижений ВСУ к юго-западу от города, о которых писали российские военные блогеры.

В ISW привели в пример заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского от 13 мая о продвижении украинской армии на неопределенных участках фронта.

Согласно данным российских блогеров, ВСУ проводили контратаки на российские позиции возле Майорска (20 км к юго-западу от Бахмута), а 3-я бригада 1-го армейского корпуса "ДНР"якобы отразила атаки.

Напомним, что британская разведка 13 мая заявила об острой нехватке в рядах Вооруженных сил РФ обученных и опытных специалистов для ведения боевых действий в Бахмуте. Российская 72-я мотострелковая бригада (72 ОМСБр) на днях покинула позиции на южном фланге города.

Сергей Череватый 12 мая рассказывал, как ВСУ отбросили российских захватчиков на Бахмутском направлении на расстояние от 250 м до 1,5 километра.