На Запорожье ВСУ разнесли гаубицы, которые ВС РФ приготовили для обстрелов Никополя (видео)

Оккупанты спрятали гаубицы 2А18 Д-30 калибра 152-мм в лесополосе на левом берегу Днепра, но их заметила аэроразведка и передала координаты артиллеристам.

На оккупированной части Запорожской области российские оккупанты не досчитались трех гаубиц. Их уничтожили артиллеристы ВСУ. Об этом сообщил нардеп и волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, российские вояки разместили гаубицы в районе села Днепровка.

"На левом берегу оккупированной части Запорожской области, в лесополосе, неподалеку от Днепровки, были обнаружены 3 российские гаубицы 2А18 Д-30 калибра 152-мм, из которых планировали вести обстрелы прибрежных населенных пунктов Никопольского района. Две были уничтожены вместе с боеприпасами, которые разлетались в разные стороны, а третья гаубица была повреждена", — проинформировал Мысягин.

На опубликованных кадрах видно, как российские гаубицы превращаются в металлолом и пополняют статистику ежедневной сводки Генштаба ВСУ об уничтоженной технике оккупантов.

Напомним, что в Херсонской области артиллеристы ВСУ уничтожили технику оккупантов, из которой те обстреливали город Херсон и населенные пункты вокруг областного центра.

Также ВСУ во время удачного контрнаступления на Бахмутском направлении Донецкой области освободили от российских оккупантов новые территории. Силы обороны заняли позиции на окраине Курдюмовки и оттеснили ВС РФ в этом районе за канал Северский Донец – Донбасс.