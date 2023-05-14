Ехала на подкрепление: ВСУ сокрушили колонну бронированной техники ВС РФ под Бахмутом (видео)

На помощь оккупантам на Бахмутском направлении ехала колонна БМП, но украинские артиллеристы сделали так, чтобы она не доехала.

На Бахмутском направлении российские оккупанты не доехали на подкрепление к своим позициям. На полпути их перехватили украинские артиллеристы и "насыпали" по вражеской технике. Об этом сообщает волонтер и нардеп Юрий Мысягин.

"Операторы дрона обнаружили, а артиллерия ВСУ уничтожила российскую колонну БМП, ехавшую к западу от Клещиевки. Это — подкрепление, которое перебрасывалось для усиления отступающей группировки ВС РФ", — написал Мысягин.

На кадрах видны 4 вражеских БМП, которые на время остановились возле одной из лесополос в районе Клещиевки. Наши воины воспользовались моментом и ударили по БМП из артиллерии.

На обнародованном видео слышно, как радуются попаданиям украинские защитники.

Напомним, что в районе Бахмута вблизи села Ивановское украинские защитники "отминусовали" 2 подразделения российских оккупантов, а остальные сбежали с позиций. Силам обороны удалось сместить врага и захватить его позиции.

Ранее сообщалось, что, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, Силы обороны Украины смогли захватить более 10 вражеских позиций на южной и северной окраинах Бахмута, а также зачистили лес рядом с селом Ивановское. По состоянию на 14 мая ВС РФ затруднились захватить Бахмут.