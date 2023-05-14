"Приходится сражаться за каждый окоп": ВСУ показали, как отбивают позиции у ВС РФ под Бахмутом

Группа бойцов 3-й штурмовой бригады пошла на штурм вражеских позиций, забрасывая противника гранатами.

На Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия. ВСУ понемногу продвигаются, но приходится сражаться за каждый метр и окоп. Видео боя выложил в сети экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин.

"Сейчас под Бахмутом очень динамичная фаза. Наша 3-я ОШБр и другие находящиеся на этом направлении бригады понемногу продвигаются вперед. Где-то легче идет, где-то тяжелее. Главное, хочется, чтобы все понимали — враг здесь ничего просто так отдавать не собирается".. За каждый окоп приходится биться. И в частности, нести потери", — написал он.

На обнародованных кадрах видно, как украинские штурмовики отражают позиции у оккупантов. Группа из нескольких бойцов подошла вплотную к враждебным позициям и ведет ближний бой. Слышна стрельба, бойцы забрасывают оккупантов гранатами.

Напомним, что ранее 3-я штурмовая бригада вместе с другими подразделениями ВСУ заставили оккупантов бежать с нескольких позиций из-под Бахмута. Поэтому у врага обнажились фланги.

9 мая в сети появилось видео, как российские воины из 72-й бригады Вооруженных сил РФ царапают с позиций под Бахмутом. Вместе с регулярной армией РФ наперегонки бежали и наемники ЧВК "Вагнер".