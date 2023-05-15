Газета The Washington Post удалила фрагмент из интервью Зеленского по поводу контактов Пригожина и ГУР

Глава государства поинтересовался, кто из украинских чиновников и должностных лиц делится с ними закрытой информацией. На удаленный фрагмент интервью также успел отреагировать владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Газета The Washington Post решила не оставлять фрагмент разговора президента Украины Владимира Зеленского, опубликованный на сайте издания 13 мая, относительно контактов Главного управления разведки Минобороны и Евгения Пригожиного, руководителя так называемой ЧПК "Вагнер". Об этом информирует BBC.

Из текущей версии интервью по Зеленскому американскому изданию убрали подробности с вопросом о появлении тайных документов США. В них говорилось о связях Пригожина с ГУР. Предварительная версия материала сохранилась в интернет-архивах.

Во фрагменте разговора журналисты спросили руководителя государства о возможных контактах офицеров разведывательного управления с Евгением Пригожиным. В ответ Зеленский сказал: "Этот вопрос разведки. Вы хотите, чтобы меня судили за государственную измену?".

Политик спросил журналистов, откуда у них информация о деятельности украинской разведки, с которыми представителями ГУР или Кабмина они могли общаться и попросил назвать источники. Представители издания объяснили Зеленскому, что никто из украинских чиновников с ними не разговаривал.

Президент Украины подчеркнул, что журналисты опубликовали информацию, которая касается безопасности государства, что может помешать. Он объяснил, что не понимает цели этих публикаций и предположил, назвав эти действия целенаправленной поддержкой агрессора.

"Ваша цель – помочь России?", – спросил Зеленский.

Реакция Пригожина на информацию о встрече с офицерами ГУР

Руководитель так называемой ЧВК "Вагнер" отреагировал на предположения о контактах с украинской военной разведкой и ее руководителем Кириллом Будановым. Он отреагировал на публикацию с иронией, заявив, что "подтверждает информацию".

"Нам вообще нечего скрывать от иностранных спецслужб. Мы до сих пор с Будановым находимся в Африке", – рассказал российский оккупант.

Напомним, 14 мая американская газета The Washington Post опубликовала информацию о том, что Зеленский якобы предлагал взорвать нефтепровод "Дружба". Это вроде бы позволило Киеву получить рычаги влияния на переговоры с Москвой.