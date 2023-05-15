ВС РФ нанесли ракетный удар по укрытию гражданских в Авдеевке, есть жертвы, — ОВА (фото)

По предварительным данным, погибли по меньшей мере четыре человека, но жертв может быть больше, поскольку в укрытии, оборудованном в здании бывшей железнодорожной больницы, скрывались многие жители города.

Российские оккупанты 15 мая совершили ракетный обстрел в городе Авдеевка Донецкой области. В результате вражеской атаки есть погибшие. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Четыре человека погибли в результате ракетного авиаудара по Авдеевке. Россияне атаковали город ракетами сегодня утром, попали в больницу. Каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии", — написал Кириленко.

В городской военной администрации Авдеевки отметили, что жертв ракетной атаки может быть больше, поскольку оккупанты попали в здание, где от обстрелов прятались люди.

"В момент попадания ракеты люди находились в укрытии, обустроенном в давно не эксплуатируемом здании железнодорожной больницы", — сообщил начальник МВА Виталий Барабаш.

Напомним, что 15 мая в оккупированном Луганске раздалось несколько взрывов. Целью обстрела могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов. Скорее всего, удар нанесен британско-французскими ракетами Storm Shadow.

Ранее в Запорожье С СУ разнесли гаубицы, которые ВС РФ приготовили для обстрелов Никополя. Российские захватчики спрятали гаубицы 2А18 Д-30 калибра 152-мм в лесополосе на левом берегу Днепра вблизи села Днепровка. Две были уничтожены вместе с боеприпасами, еще одна была повреждена.