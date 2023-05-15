Британия передаст ВСУ сотни ракет для систем ПВО и дронов кроме Storm Shadow, – BBC

Этот шаг, пишут британские СМИ, означает, что Объединенное Королевство среди других стран идет дальше в предоставлении оружия, которое потенциально может сыграть на поле боя в пользу Украины.

Великобритания отправит в Украину сотни ракет для систем ПВО и боевых беспилотников в дополнение к крылатым ракетам Storm Shadow, о которых было объявлено на прошлой неделе. Об этом пишет BBC.

"Этот шаг означает, что Соединенное Королевство идет дальше, чем любая другая страна, в предоставлении оружия, которое потенциально может сыграть в пользу Украины на поле боли", — пишет издание.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Великобритании Риши Сунаком в рамках своего тура по странам-союзникам.

Новые ракеты Storm Shadow могут использоваться для уничтожения позиций ВС РФ на оккупированной территории Украины.

"Если Украина сможет уничтожить российские командные центры, центры материально-технического обеспечения и склады боеприпасов на оккупированной территории, тогда Москва не сможет продолжать пополнение своих войск на передовой на местах", — пишет BBC.

Обновлено: сперва издание сообщило, что Великобритания передаст Украине "ракеты большой дальности", но затем подкорректировало новость, заменив их на "ракеты для систем ПВО".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию 15 мая. Зеленский встретился с британским премьером Риши Сунаком в Чеккерсе. Команда президента Украины приземлилась вертолетом на приусадебном участке старинного особняка.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели переговоры по созданию "коалиции истребителей". В ходе переговоров обсуждались возможные поставки в Киев истребителей западного образца и возможность обучения украинских пилотов.