До 2 километров за 2 дня: Череватый рассказал об успехах ВСУ под Бахмутом (видео)

Российские оккупанты почти 480 раз обстреляли позиции украинских военных из всех видов артиллерии на Бахмутском направлении. ВСУ ликвидировали 149 захватчиков, рассказал спикер Восточной группировки Сергей Череватый.

Вооруженные силы Украины за последние двое суток продвинулись от 50 метров до двух километров на Бахмутском направлении. Об этом в эфире единого телемарафона 15 мая сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Вражеские войска оказывали яростное сопротивление, на Бахмутском направлении произошло 34 боестолкновения, отметил военный.

Российские оккупанты 479 раз обстрелял позиции украинских военных из ствольной и реактивной артиллерии. ВС РФ совершили 4 авианалета.

О продвижении ВСУ на Бахмутском направлении Сергей Череватый говорит с 1-й минуты

По данным командования, в ходе боевых действий ВСУ ликвидировали 149 захватчиков и ранили еще 160. В плен попали шесть россиян.

Украинская армия подбила два вражеских БМП, два бронеавтомобиля, три беспилотника и полевой склад с боеприпасами и пушку Д-30, рассказал Череватый.

Российские военные, как отметил представитель восточной группировки, подтягивают под Бахмут десантные и мотострелковые подразделения.

Череватый отметил проблему нехватки профессионального личного состава в рядах ВС РФ для штурма города. Они вынуждены создавать роты "Шторм Z" из уголовников.

"Враг тянет все, что может, чтобы достичь хоть каких-то постоянных результатов. Наши силы работают над тем, в частности ракетные войска и артиллерия, чтобы системно уничтожать их пути снабжения и полевые склады", – заключил Череватый.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский 15 мая заявил, что в битве с агрессором ВСУ преодолевают пределы человеческих возможностей.

Аналитики Deep State 15 мая выяснили, что ВС РФ потеряли более километра позиций в районе Богдановки. А в Бахмуте россияне смогли незначительно продвинутся в районе улицы Леваневского.