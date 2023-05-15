Бледный, с хриплым голосом и перебинтованной рукой: Лукашенко впервые появился на публике (видео)

В ходе встречи с белорусскими военными Лукашенко попросил "не затягивать с докладами".

Александр Лукашенко впервые после 9 мая явился на публике. Он побывал в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Видео с белорусским диктатором обнародовал телеграмм-канал "Пул Первого", администрируемый пресс-службой политика.

На кадрах видно, что Лукашенко еще не выздоровел — он выглядел не очень, говорил хриплым голосом, а его левая рука была забинтована.

Лукашенко в начале доклада военных попросил их с ним не затягивать. Также белорусский лидер выразил обеспокоенность из-за падения самолетов и вертолетов ВС РФ в Брянской области.

Он оценил обстановку в воздушном пространстве Беларуси в реальном времени.

Напомним, что утром 15 мая фотографию Лукашенко обнародовали в сети. Его осанка и вид вызвали волну обсуждений и мемов.

Ранее в пресс-службе Лукашенко объясняли его отсутствие на публике тем, что он работает с документами. Белорусский лидер пропал из поля зрения общественности после парада в Москве 9 мая, где уже тогда многие отметили болезненный вид политика, а на его руке заметили бинт. В Госдуме РФ заявили, что Лукашенко болен.