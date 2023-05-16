Генерал США оценил вероятность ударов ВСУ по территории РФ

Бен Годжес выразил свое недовольство действиями администрации Джо Байдена, которая, по его мнению, четко не продемонстрировала стратегический результат завершения войны и победы Украины.

Генерал США Бен Годжес считает, что украинские войска не будут наносить по территории России, поскольку это "изменит природу этой войны". В комментарии " Голоса Америки " он сообщил подробности.

Он отметил, что британские ракеты дальнего действия Storm Shadow дадут Украине возможность совершать важные удары с дальнего расстояния, в том числе по российским базам территории незаконно оккупированного войсками РФ Крыма. Бывший командующий армией США в Европе предположил, что украинские подразделения не будут атаковать, используя оружие союзников, российскую суверенную территорию, а сконцентрируются на освобождении собственных территорий. По его мнению, удары по международно признанной территории РФ могут "изменить природу этой войны".

Годжес выразил свое недовольство действиями администрации Джо Байдена, которая, по его мнению, четко не выразила стратегический результат завершения войны и победы Украины. Он отметил, что отсутствие соответствующих поставок американских дальнобойных ракет ATACMS на вооружении украинской армии может создавать у войск РФ иллюзию безопасности на оккупированной территории полуострова. Постепенное предоставление военной помощи Украине способно ускорить процесс освобождения временно оккупированных территорий от российских сил и снизить потери украинских защитников.

Постепенные решения по поддержке Украины, по словам Ходжеса, негативно впивают в ситуацию и затягивают процесс завершения войны. Такие действия де-факто позволяют себя безопасно чувствовать во временно оккупированном Крыму.

"Потому что мы не помогли Украине с их способностью ударить по Крыму", – добавил бывший командующий армией США в Европе.

Напомним, 12 мая Бен Ходжес заявил, что слишком сильное давление со стороны Запада может помешать операции. По его словам, в мире нарастают ожидания того, чего Украина может достичь. Он напомнил, что сам президент Владимир Зеленский выразили опасения, что контрнаступление может не оправдать глобальные ожидания.