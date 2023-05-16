Российская САУ после попаданий ВСУ отправила на тот свет "коллегу", которую ВС РФ спрятали за 70 м (видео)

Украинские артиллеристы намеревались одним выстрелом уничтожить одну вражескую пушку "Гиацинт-С", но уничтожили две, благодаря "friendly fire", который устроила подбитая САУ.

В одном из направлений фронта украинские защитники опровергли утверждение, что одним выстрелом нельзя убить двух зайцев. Им удалось уничтожить одним выстрелом сразу две вражеские пушки 2С5 "Гиацинт-С", которые оккупанты разместили в полях. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

"Артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола опровергают пословицу ''За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь''.Артиллеристы, эффективно уменьшая количество оккупантов, уничтожили самоходную пушку оккупантов 2С5, которая в свою очередь "захватила" с собой это одну боевую единицу, поразив ее своим боеприпасом на расстоянии 70 метров", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как аэроразведка обнаружила три вражеских самоходных орудия 2С5 "Гиацинт-С". Оккупанты установили их на расстоянии друг от друга. Артиллеристы ВСУ нанесли точечный удар по одной из взрывающихся пушек, прихватила с собой на "тот" мир еще одну.

Напомним, что на Бахмутском направлении украинские артиллеристы уничтожили колонну бронированной техники оккупантов, которая ехала на подкрепление.

Ранее сообщалось, что в Запорожье ВСУ разнесли гаубицы, которые ВС РФ приготовили для обстрелов Никополя. Россияне спрятали гаубицы 2А18 Д-30 калибра 152-мм в лесополосе на левом берегу Днепра.