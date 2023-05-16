В Москве вспыхнул масштабный пожар возле завода "Москвич", — росСМИ (видео)

По данным росСМИ, пожар произошел в промышленной зоне города. К тушению пожара подключили авиацию.

16 мая в Москве произошел очередной пожар — над городом поднялся столб дыма. По предварительным данным, возгорание произошло на территории завода "Москвич". Об этом сообщают росСМИ.

По данным российских источников, пожар распространился на площадь в размере 70 квадратных метров. В интернете появились видео, на которых видно, как огромный столб дыма взмывает в воздух.

Очаг пожара пришелся на промышленную зону города.

"На улице Южнопортовая, по предварительной информации, горит мусор в одноэтажном ангаре. Площадь пожара около 70 кв. метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", — информируют российские источники.

Позже стало известно, что к тушению пожара подключили авиацию.

Как сообщили в МЧС, пожар произошел на территории частного предприятия по утилизации вторсырья в одноэтажном ангаре в плане 30х60 прессованной бумаги.

В настоящее время информации о пострадавших не поступало.

Напомним, 13 мая СМИ написали о том, что в столице РФ горит гостиница "Интерконтиненталь". Через некоторое время поступила информация, что пожар в гостинице потушили, а движение по улице было возобновлено. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

А 15 мая стало известно, что в Москве произошел громкий взрыв в одном из супермаркетов "Перекресток". Взрыв произошел в московском "Перекрестке", который находится на улице Адмирала Ушакова в Южном Бутово.