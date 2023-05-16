Качественная работа: "Пегасы" ВСУ испепелили два российских "Змея Горыныча" под Бахмутом (видео)

Украинские защитники во время воздушной разведки обнаружили технику разминирования россиян и более тонны тротила и нанесли по ним удары дронами.

На Бахмутском направлении российские оккупанты страдают от атак украинских дронов. Благодаря отличной работе операторов БпЛА, количество вражеской техники тает на глазах. Так, на днях бойцы 59-й бригады ВСУ уничтожили две российские установки разминирования УР-83П. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Качественная работа", — подписал видео работы "Армии дронов" политик.

На опубликованных кадрах видно, как дроны "Пегас" атакуют российские установки УР-83П, которые называют "Змей Горыныч". После встречи с "крылатыми конями" украинских защитников вражеская техника загорается ярким заревом в столбах пыли.

Также во время "спецоперации" "Пегасов" бойцы 59-й бригады ВСУ сделали так, чтобы вместе с "горыничами" у оккупантов не стало более 1300 кг тротила.

Напомним, что на одном из участков фронта российская САУ помогла ВСУ и после работы украинских артиллеристов "демилитаризировала" свою "коллегу", которую оккупанты припарковали на расстоянии в 70 метров.

Ранее украинские артиллеристы разбили колонну российских БМП, которые ехали на подкрепление ВС РФ на Бахмутском направлении. 4 вражеских БМП на время остановились возле одной из лесополос в районе Клищиевки. Украинские защитники воспользовались моментом и ударили по БМП из артиллерии.