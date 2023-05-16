В России на газопроводе раздался сильный взрыв: есть погибший, много раненых

По данным росСМИ, на газопроводе "Елец-1" произошел взрыв. На место происшествия летит комиссия для выяснения причин.

Во вторник, 16 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе России произошел взрыв на газопроводе "Елец-1". В результате инцидента один человек погиб, а четыре человека получили ранения. Об этом пишут росСМИ.

Взрыв произошел недалеко от поселка Лихма на газопроводе компании "Газпром трансгаз Югорск". Известно об одном погибшем и раненых. В РФ не сообщают, что явилось причиной взрыва на газопроводе.

"На газопроводе в Белоярском районе в 30 км от поселка Лихма произошел взрыв. Один человек погиб, четырех с ожогами эвакуировали на санборте в Нягань. На место происшествия летит комиссия", — рассказал глава администрации Белоярского района страны-оккупанта Сергей Маненков.

Сейчас участок перекрыт, работают пожарные и ремонтные службы.

Напомним, что 16 мая в Москве произошел очередной пожар — над городом поднялся столб дыма. По предварительным данным, возгорание произошло на территории завода "Москвич".

Кроме того, 4 мая в Ставрополе загорелся склад горюче-смазочных материалов, огонь распространился на 500 квадратных метров.