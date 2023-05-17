Электронный реестр воинского учета заработает в РФ уже до осеннего призыва, — Минцифры

Глава российского министерства Максут Шадаев рассказал, что военкоматы смогут собирать сведения о военнообязанных в государственных учреждениях и рассылать повестки гражданам онлайн уже в ближайшее время.

В России к осеннему призыву заработает реестр военнообязанных. Об этом заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, передали 17 мая в "РИА Новости".

"Заработает быстро, я думаю", — сказал Шадаев.

В СМИ напомнили, что реестр воинского учета в автоматизированном режиме будет формироваться российскими военкоматами. Предоставлять необходимые данные о гражданах им будут обязаны работодатели, Министерство внутренних дел, Федеральная налоговая служба, Центральная избирательная комиссия, Фонд пенсионного и социального страхования, Минобразования и федеральные суды.

Также россияне станут получать электронные повестки. Они будут считаться врученными призывникам с момента размещения оповещения в личных кабинетах на сайте "Госуслуги".

"Если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, то она будет считаться таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток", — подчеркнули российские журналисты.

Также в РФ вводят ограничения для уклоняющихся от военной службы — на управление транспортным средством, сделки с недвижимостью, получение кредитов, регистрацию статуса индивидуального предпринимателя и выезд из страны.

Напомним, 10 мая в России заявили о необходимости второй волны мобилизации из-за "сильной нехватки личного состава".

Недавно, 15 мая, депутат Госдумы РФ Дмитрий Соболев заявил, что мобилизованным россиянам будет грозить до 15 лет тюрьмы за переход из своих частей в ЧВК "Вагнер".