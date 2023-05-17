"Большинство бы отказалось": майор ВСУ назвал ключевые пункты успешных контратак под Бахмутом

По словам экс-командира полка "АЗОВ", несмотря на то, что у врага есть преимущество в артиллерии, числе людей, техники и авиации, ВСУ не могут отказаться от наступательных операций, поэтому важно использовать максимум возможностей современных технологий.

Успехи на флангах Бахмута сегодня, в том числе и наступательной операции 3 ОШБр, заключаются в высокой мотивации и планировании. Об этом в среду, 17 мая, написал в своем блоге экс-командир полка "АЗОВ" майор ВСУ Максим Жорин.

"Сегодняшний успех на флангах Бахмута, в том числе успех наступательной операции нашей 3 ОШБр – это мотивированный заряженный личный состав, который будет выполнять задачу плюс планирование", — сообщает украинский военный.

По его словам сейчас сложность планирования состоит в том, что украинским защитникам необходимо выполнять контрнаступательные действия по выбиванию российских оккупантов с нашей территории, при этом владея на порядок меньшим количеством людей, военной техники, артиллерии и авиации.

"Учитывая эти факторы, большинство вообще бы отказалось проводить наступательные операции. Но мы такой возможности не имеем – нам нужно освобождать свои территории", — отмечает Жорин.

По его словам, украинским военным важно учитывать видение своих полевых командиров и использовать с максимальной эффективностью все возможности современных военных технологий.

"Потому что главное – это люди, жизнь которых мы должны беречь", — подытожил он.

Успехи ВСУ в Бахмуте

Напомним, по словам заместителя главы Минобороны Анны Маляр, за последние несколько дней украинские силы вернули контроль над более чем 20 квадратными километрами в районе Бахмута.

Украинские защитники, по заявлению генерал-полковника ВСУ Александра Сырского от 15 мая, преодолевают самый высокий предел человеческих возможностей, защищая Бахмут от ВС РФ меньшими ресурсами, чем у российских захватчиков. Продвижение украинских военных подразделений вблизи Бахмута можно назвать первым успехом наступательных действий.

16 мая, Силы обороны Украины продвинулись на южном фланге и направляются к Клещевке, где могут перерезать один из основных путей российского снабжения.