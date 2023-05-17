Между Зеленским и Шольцем возникла неплохая "химия", — посол Украины в Германии

По словам дипломата, особенностью последнего визита Зеленского в Германию стало то, что украинский президент пообщался тет-а-тет как с федеральным президентом, так и с федеральным канцлером несколько часов.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев считает визит украинского президента Владимира Зеленского в Германию очень удачным. Об этом он сказал в интервью "Зеркалу недели".

"Визит получился фантастическим. А еще его особенностью было то, что президент провел на встречах тет-а-тет как с федеральным президентом, так и с федеральным канцлером несколько часов — в Берлине, по дороге в Аахен, в самом Аахене, во время совместного посещения центра подготовки украинских военнослужащих. А когда лидеры находятся несколько часов друг с другом, возникает очень неплохая "химия", свидетелем которой лично я в воскресенье был", — сказал Макеев.

Он добавил, что во время встречи Зеленский и Шольц обращались друг к другу на "ты", и что украинскому президенту удалось найти этот touch.

"Канцлер говорил на украинском языке, а министр обороны на последнем "Рамштайне" повторил польскую фразу, но на немецком или английском языке: "Ваша свобода — это и наша свобода". И это значит, что здесь не только "химия" — в Германии происходит эпоха перемен взглядов", — отметил дипломат.

Напомним, что после визита в Германию 14 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия предоставила Украине самый большой пакет военной помощи с начала полномасштабного вторжения РФ.

В пакет военной помощи Украине от Берлина войдут 20 БМП Marder, 30 танков "Leopard 1", 18 гаубиц, а также 4 системы IRIS-T-SLM и сотни управляемых ракет.