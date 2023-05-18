Контрнаступление ВСУ: Столтенберг опроверг спекуляции РФ о "последнем шансе" для Украины (видео)

Генсек Альянса считает, что победа Владимира Путина в войне станет трагедией для Украины, поэтому рассчитывает, что союзники во время июльского саммита НАТО объявят решение о поставках ВСУ новых видов вооружения.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, заявил, что поддержка Украины не будет останавливаться и продолжаться и дальше, а информацию о том, что контрнаступление ВСУ это "последний шанс" для Украины, назвал спекуляциями. Подробности он сообщил в интервью для телеканала " Дождь ".

Он ответил на вопросы российских журналистов о дальнейшей помощи НАТО нашему государству в случае неуспешного наступления ВСУ. Генсек НАТО дал однозначно утвердительный ответ. Столтенберг отверг вероятность прекращения возникновения вооружения для Украины.

"Да, безусловно. Мы будем продолжать поддерживать Украину", – заявил он.

Глава НАТО напомнил, что группа в формате "Рамштайн" собирается для обсуждения и принятия решений по военной помощи нашему государству.

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Столтенберг выразил уверенность, что во время проведения саммита НАТО в Вильнюсе все же объявят решение о поставках в Украину "новых видов вооружения". Союзники отдают себе отчет в важности борьбы, которую ведет украинский народ против российских захватчиков.

"Если президент Путин победит, это могла быть трагедия для Украины", — добавил он.

Глава НАТО отметил, что действия главы Кремля являются примером для других. Авторитарные лидеры видят, что можно применить силу. Столтенберг напомнил, что на РФ никто не нападал, а Украина не представляла никакой угрозы России, поэтому агрессор вполне справедливо должен ответить за свои действия.

"Россия платит за это очень высокую цену", – объяснил руководитель Альянса.

Напомним, 15 мая Столтенберг назвал условие, при котором Украину примут в НАТО. Генсек Альянса считает, что необходимо, чтобы Вооруженные Силы Украины были полностью совместимы с армией НАТО. Однако самая главная задача сейчас – обеспечить победу в войне над Россией.