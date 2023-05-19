Могут бить по Польше: эксперт прокомменировал переброску в Беларусь 10 самолетов ВКС РФ

Александр Мусиенко отметил, что противник перемещает дополнительные воздушные силы в попытке сорвать контрнаступление ВСУ. Однако такие действия вполне спрогнозированы.

Военное командование РФ перебросили на белорусский аэродром "Мачулищи" восемь истребителей Су-34 и два Су-30 СМ Воздушно-космических сил РФ, сообщили 18 мая наблюдатели "Беларускі Гаюн".

В связи с этим руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что целью такого маневра — сыграть в эскалацию и угрожать со стороны Беларуси в попытке сорвать контрнаступление Сил обороны Украины. По словам эксперта такие действия противника вполне спрогнозированы.

"Они демонстрируют готовность усилить обстрелы с Белорусского направления. Собственно для это все и происходит", — пояснил Мусиенко.

Кроме того эксперт отметил, что в Беларуси продолжается подготовка до развертывания российского ядерного вооружения. По его мнению, пик этой активности будет в июне-июле текущего года.

Также Мусиенко обратил внимание на инциденты, которые не были преданы широкой огласке. В частности речь идет о падении ракеты в районе Быдгоща, которая пролетела территорией Польши несколько сот километров.

"Например, ракета Х-55, запущенная именно Су-34 или Су-35 с территории Беларуси еще в декабре — она залетела на 300 километров вглубь Польши и была найдена только в апреле", — отметил эксперт.

Учитывая это, считает Мусиенко, можно полагать, что россияне готовят какие-то провокации не только против Украины, но и против Польши. Кстати об этом в последнее время заговорили российские пропагандисты, которые все чаще призывают к ударам по украинско-польской границе с целью блокировать поставки западного вооружения.

Напомним, по данным наблюдателей "Беларускі Гаюн" в пределах 20 километров от украинской границы на территории Беларуси, замечены новые укрепления, известные как "зубы дракона". Линия фортификационных сооружений находится на расстоянии 10 километров от города Гомеля и идет вдоль трассы М8 в сторону Украины.

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков 16 мая заявил, что тактическое ядерное оружие из России еще не доставили. По его словам, пока были сделаны лишь заявления, а в практическом смысле в этом отношении не было сделано ничего.