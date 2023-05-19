Горели ярко: бойцы ВСУ сожгли сразу три РСЗО "Град" россиян в Луганской области (видео)

Российские оккупанты разместили технику на открытом пространстве, и этим шансом воспользовались украинские артиллеристы.

Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику по всем направлениям. Так в Луганской области ВС РФ потеряли три "Града". Об этом сообщают в телеграм-канале "Генерал Марсель", который администрирует военнослужащий ВСУ, бригадный генерал Сергей Мельник.

"Украинские бойцы уничтожили сразу три установки "Град" в Луганской области", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что российские захватчики разместили РСЗО на открытой местности и сосредоточили их в одном месте. Бойцы Сил обороны не смогли упустить такой шанс. По вражеской технике прилетел "пламенный привет" от украинских артиллеристов. "Грады" начали взрываться, как попкорн на сковороде, а невыпущенные снаряды — разлетаться в разные стороны.

Переход рабочей вражеской техники в состояние металлолома зафиксировали операторы украинских дронов.

Напомним, что на Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия. Оккупанты каждый день отправляют в атаку десятки штурмовых групп — поля и окрестности города усеяны телами российских захватчиков.

18 мая Силы обороны прорвали оборону россиян на Бахмутском направлении и продвинулись вперед. Оккупанты потеряли полсотни воинов и сотню раненых. Прорыв обороны врага совершили бойцы 3-й штурмовой бригады вместе с бойцами 1-го механизированного батальона.