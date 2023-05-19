Должны были ехать на штурм Марьинки: HIMARS сжег роту танков РФ в Донецке, — журналист (фото)

Вражескую технику разглядел с воздуха разведывательный беспилотный летательный аппарат Poseidon, а уже потом с ними справились американские РСЗО, рассказал Андрей Цаплиенко.

Российские танкисты не смогли отправиться в поддержку в ВС РФ, штурмующие позиции Сил обороны Украины в Марьинке Донецкой области. Все потому, что они остались без танков. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, роту российских танков в ночь на 19 мая уничтожили ВСУ с использованием HIMARS.

"Оккупанты сосредоточили ее в оккупированном Донецке. Сообщают, что рота российских Т-90, а это до 10 танков, была уничтожена ночью ударом HIMARS. Танки заметил БПЛА Poseidon в Петровском районе оккупированного Донецка", — написал журналист.

По его предположению, рота российских танков должна была быть отправлена на подкрепление к Марьинке Донецкой области.

Напомним, что в Луганской области ВСУ уничтожили сразу три российских реактивных системы залпового огня "Град". Их оккупанты сосредоточили в одном месте, а украинские артиллеристы воспользовались удачным моментом.

Также ранее сообщалось, что украинские дроны "Пегас" взорвали 2 российские установки разминирования УР-83П "Змей Горыныч" и 1300 кг тротила. Техника окупантов была обнаружена благодаря аэроразведке.