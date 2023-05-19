В Бахмуте оккупанты неудачно сходили в наступление на "опорник" украинских пограничников

Российские оккупанты попытались приблизиться к позициям украинских защитников, но получили "нагоняй" и убежали.

В Бахмуте группа российских окупантов пошла на штурм позиций украинских пограничников. Захватчики в очередной раз попытались захватить опорный пункт бойцов ГНСУ. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Еще одну попытку штурма пограничники успешно отбили. Вражеская группа пехоты атаковала опорный пункт бойцов ГНСУ, обстреляла огневую точку и попыталась подойти к позициям. Наши защитники ответили огнем, а с приближением оккупантов забросали их гранатами", — говорится в сообщении.

По информации пограничников, сражение длилось недолго. В результате штурма оккупанты навсегда потеряли двух своих штурмовиков, еще трое были временно "выведены из строя". Остальные российские захватчики из штурмовой группы, понеся потери, вынуждены были бежать, свекая пятками, туда, откуда пришли.

Напомним, что украинские защитники в Бахмуте перемолотили пехоту готовящихся к штурму кафиров. Пограничники-минометчики застали российских солдат неожиданно, предупредив штурм, который те планировали и попали в них из миномета.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники в Бахмуте попали в окружение оккупантов в частном секторе. Они решили прорываться из оцепления с боем. Для этого применили нестандартные решения. Бой был тяжелым и длился несколько часов.