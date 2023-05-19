Танки, БТР и БМП: Россия увеличила переброску военной техники в Беларусь, – расследователи (карта)

По данным сообщества железнодорожников Беларуси, на этой неделе из зоны боевых действий в Украине массово шли эшелоны. Оккупанты могли доставить более 100 единиц техники и 600 человек личного состава.

Российские оккупанты на этой неделе возобновили перемещение воинских железнодорожных эшелонов с техникой и личным составом по Беларуси. Об этом сообщило 19 мая сообщество железнодорожников Беларуси.

Специалисты отследили переброску поездов напрямую из зоны ведения боевых действий в Украине в Беларусь и обратно. Так, 11 мая со станции Волноваха в Донецкой области на станцию Заслоново (Минское отделение БЖД) отправили воинский эшелон №961 с 45 вагонами, из которых:

4 — пассажирских с личным составом до 200 человек,

2 — крытых со снаряжением,

39 — платформы с погруженной колесной и гусеничной военной техникой.

Эшелон прибыл в Заслоново 18 мая в районе 3:00 ночи по местному времени.

Один из российских эшелонов прибыл в Заслоново 18 мая

По данным сообщества железнодорожников, 7 мая со станции Заслоново на станцию Гуково (Северо-Кавказская ж/д) отправили воинский эшелон №962. В его составе было 40 вагонов, из них:

3 — пассажирских с личным составом около 150 человек,

2 — крытых со снаряжением;

35 — платформы с колесной и гусеничной техникой.

Эшелон должен прибыть в Гуково 22 мая, там сменят локомотив и его бригаду и отправят оккупированные территории Украины по направлению "Дебальцево – Углегорск".

Эшелон должен прибыть в Гуково 22 мая, там сменят локомотив и его бригаду

Из Беларуси отправили минимум 1 эшелон со станции Полонка 14 мая. На эту же станцию из России прибыло минимум 2 эшелона 15 мая.

Изменение численности группировки российских военных в Беларуси выглядит так:

Уехало:

Техника — не менее 75 единиц, в том числе танки и БМП,

Личный состав — минимум 300 человек,

Снаряжение/боеприпасы — минимум 4 вагона.

Прибыло:

Техника — не менее 114 единиц, включая БТР и бензовозы,

Личный состав — минимум 600 человек,

Снаряжение/боеприпасы — минимум 5 вагонов.

Напомним, что 18 мая стало известно о переброске в Беларусь на аэродром "Мачулищи" восьми истребителей Су-34 и двух Су-30 СМ ВКС России. По мнению экспертов, оккупанты могут готовит военные провокации против Польши.

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" ранее замечала новые укрепления "зубы дракона" в Беларуси на расстоянии 20 километров от границы с Украиной.