"Много и хорошо": советник мэра Мариуполя о результатах ударов ВСУ по базе оккупантов

Петр Андрющенко выразил удовлетворение работой ВСУ и положил начало челленджу среди жителей города.

После удара ВСУ по базе оккупантов в Мариуполе уничтожено немало вражеской техники и более двух десятков российских оккупантов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Последствия вчерашнего "хлопка" в штуках "хороших русских": 24 оккупанта убиты, 37 — разной степени ранения, в том числе большинство тяжелых. "Тигры" и гусеничная техника — на металлолом. Много. Хорошо", — написал он.

Также Петр Андрющенко добавил, что среди патриотически настроенных жителей Мариуполя запускается челлендж по сообщению данных о расположении оккупантов и составов их БК.

Напомним, что 20 мая утром Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе оккупанты принялись перевозить уцелевшую технику после "прилетов" в более безопасные места, а также наблюдалось активное перемещение вертолётов из направления Бердянска в сторону Мариуполя вдоль линии моря.

Ранее сообщалось, что 19 мая ВСУ нанесли удары по месту расположения российских кафиров и их техники в Мариуполе. Сообщалось об убитых захватчиках и уничтоженной их технике. По сообщению Петра Андрющенко, на базе проживало около 150 российских солдат.