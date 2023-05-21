Грозит второй Чернобыль или Фукусима: в "Энергоатоме" говорят о критической ситуации на ЗАЭС

За время российской оккупации на Запорожской АЭС было зафиксировано шесть отключений станции от украинской сети. В "Энергоатоме" эти инциденты называют первым этапом катастрофы, которая произошла на Фукусиме.

Оккупация Запорожской АЭС может привести к масштабной аварии с выбросом радиации. Такое опасение высказал президент компании НАЭК "Энергоатом" Андрей Котин 21 мая в интервью Голосу Америки.

По его словам, на станции шесть реакторов с ядерным топливом и шесть заполненных бассейнов отработавшего топлива. В зависимости от масштабов повреждения, речь может идти о локальном загрязнении или о "масштабе Чернобыля или размере Фукусимы".

Котин напомнил, что за время оккупации на ЗАЭС было шесть отключений станции от украинской сети.

"Это будто первый этап события, которое произошло на Фукусиме", – пояснил президент "Энергоатома".

В частности, перед катастрофой японская станция из-за землетрясения потеряла внешнее питание. Уже через 30 минут пришло цунами, в результате которого затонули и перестали работать все дизельные генераторы, которые поддерживали питание.

"В Запорожье мы проходили этот первый этап шесть раз", — отметил Котин.

19 мая западные журналисты сообщили, что в последние недели российские вооруженные силы укрепляют оборонительные позиции, оборудуют новые огневые точки и минируют территорию вокруг Запорожской АЭС. А камеры наблюдения сосредоточены на север в сторону контролируемой Украиной территории.

Напомним, Котин 11 мая заявил, что компания готовится оперативно заменить персонал Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре сразу после деоккупации. В этой связи в "Энероатоме" отметили, что украинские специалисты беспокоятся о работе станции в период, когда россияне покинут ЗАЭС, так как станция сильно заминирована.