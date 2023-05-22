"Новость неприятная": Россия увеличила производство ракет на 40%, – эксперт (видео)

В ГУР Минобороны отчитывались о возможности РФ производить около 65 ракет в месяц. Технология снарядов примитивная — в ракетах Х-101 нашли электронику 70-х годов, сделанную в Минске, сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Россияне увеличили мощности для производства ракет в первом полугодии 2023 года. Об этом в комментарии "24 каналу" сказал 22 мая эксперт издания Defense Express Иван Киричевский.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины недавно сообщало о возможности России производить примерно 65 ракет разного типа за месяц. Производственные возможности врага существенно сузили западные санкции, но закрыть российский ВПК они не могут, заметил обозреватель.

"Это неприятная новость. На пике воздушных атак в декабре 2022 года, россияне могли производить 40 ракет в месяц. Выходит, что они увеличили мощность на 40%", – указал Киричевский.

Киричевский говорит о производстве ракет в России с 11-й минуты

Российские ракеты снабжены примитивными технологиями, но все же могут летать и наносить вред, добавил он.

"В мае 2022 года ГУР отчитывалось о проверке первых образцов сбитых ракет Х-101. В них нашли электронику 70-х годов, произведенную в Минске. Там стояла белорусская электроника 50-летней давности, а ракеты долетали до целей", — заметил Киричевский.

Запад, по словам эксперта, охотно предоставляет Украине системы противовоздушной обороны из-за того, что не получилось провалить экономическими ограничениями производство крылатых ракет в России.

"У россиян пик производства выпадает на конец или начало календарного года. Они подражают советским паттернам – все бьют баклуши, а потом срочно выполняют план", – заключил Киричевский.

Напомним, что 17 мая стало известно об аресте в России разработчиков аэробаллистических ракет "Кинжал" по обвинению в госизмене. Тюремный срок грозит 16 подозреваемым, один из них уже умер в СИЗО.

Аналитики The Jamestown Foundation 19 мая подсчитали, что у России к концу апреля этого года должно было остаться 1156 ракет. А до полномасштабной войны у агрессора было до 3,5 тысяч снарядов.