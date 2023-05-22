Украинские хакеры нашли единственное фото разведчика из РФ, которого разыскивает ФБР

Виктор Нетыкшо руководил группой российских офицеров ГРУ, которая причастна к вмешательству в выборы США 2016 года.

Украинские хакеры команды "Кибер Сопротивление" совместно с волонтерами международного разведывательного сообщества InformNapalm провели уникальную операцию, в результате которой нашли единственное фото российского разведчика, разыскиваемого ФБР за вмешательство в выборы США в 2016 году. Им оказался один из 12 офицеров разведки РФ полковник Виктор Нетыкшо, сообщает InformNapalm в публикации от 22 мая.

В материале говорится, что украинским хакерам удалось взломать электронную почту жены командира 85-го главного центра специальной службы ГРУ Нетыкшо, который до 2018 года возглавлял в/ч 26165 и курировал российских хакеров, виновных в киберпреступлениях против многих стран мира.

Сотрудники российского ГУР, которых разыскивает ФБР

"Сенсационность этого взлома заключается в том, что хакерам удалось добыть единственное уникальное фото и некоторые другие личные документы полковника Виктора Борисовича Нетыкшо", — сообщили в сообществе.

Авторы публикации отметили, что ФБР обладало фотографиями 11 офицеров ГРУ, причастных к вмешательству в выборы 2016 года, но фото главного из них отсутствовало. Однако благодаря взлому почты Оксаны Нетыкшо удалось получить доступ к личным данным российского разведчика.

Что известно о Нетыкшо

57-летний Виктор Нетыкшо уроженец Читы. Паспорт РФ: 4516565233, выдан 04.04.2016.

Адрес прописки: г.Москва, пр.Карамзина д. 1 корп. 3 кв. 422. Водительское удостоверение: 9907 777420.

Семья разведчика приобрела в 2022 году за почти 2,5 млн рублей нежилое помещение площадью 13 кв.м в Москве по ул. Вавилова дом 4. При этом Оксана Нетыкшо зарегистрирована в кв. 198 по тому же адресу.

Паспортные данные Виктора Нетыкшо

Страховой полис Виктора Нетыкшо

"Вероятно, именно там проживает вся их семья и покупает себе дополнительные помещения под хозяйственные или иные нужды", — отметили в Inform Napalm.

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Что касается фотографии сотрудника российских спецслужб, то ее обнародование имеет важное значение. В частности об этом написал в Twitter журналист информационного агентства Reuters Рафаэль Саттер.

"Неясно, много ли ценного было украдено, но — если это правда — мы наконец-то можем назвать имя главного обвиняемого по делу Нетыкшо", — написал Саттер.

Твит журналиста агентства Reuters Рафаэля Саттера

"Таким образом, украинским хакерам удалось с помощью взлома почтового ящика жены российского полковника достать гораздо больше информации о нем, включая его личное фото, которой не владело ФБР США", — подытожили авторы материала, добавив при этом, что все данные о разведчике были переданы в соответствующие структуры.

Ранее сообщалось, Госдепартамент США предлагает награду в 10 млн долларов любому, кто поможет в поимке особо опасного хакера Михаила Матвеева, которого обвиняют в совершении или участии в совершении большого количества кибератак на критическую инфраструктуру Соединенных Штатов и важные объекты других стран.